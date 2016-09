"Verkeerde man met het hoedje" dreigt klacht in te dienen voor mishandeling

Door: redactie

Fayçal Cheffou, de man die eerst verkeerdelijk werd aangezien voor de "man met het hoedje", overweegt klacht in te dienen tegen de federale politie en de gevangenis van Vorst. Volgens Cheffou werd hij tijdens zijn detentie, van 24 maart tot en met 28 maart, mishandeld door de politie en in de gevangenis. Enkel als zijn inverdenkingstelling opgeheven wordt, zal hij geen klacht indienen.

Cheffou werd op donderdag 24 maart omstreeks 18.00 uur opgepakt vlakbij de gebouwen van het federaal parket omdat de speurders er op dat moment van uitgingen dat hij de "man met het hoedje" was die na de aanslag van 22 maart uit de luchthaven Brussels Airport was kunnen ontkomen. Vier dagen later, op 28 maart, werd de man al vrijgelaten maar hij bleef wel in verdenking gesteld voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, terroristische moorden en poging tot terroristische moorden. Naakt in de cel Volgens Cheffou kreeg hij in de 41 uren dat hij vastgehouden werd in de lokalen van de federale gerechtelijke politie (FGP) in de Koningsstraat niets te eten. Een politieman zou hem wel een flesje water en twee bananen gegeven hebben. Cheffou zegt ook dat hij in elkaar geslagen werd en een deel van de nacht naakt moest doorbrengen. Ook bij zijn overbrenging naar de gevangenis zou hij geslagen en bedreigd zijn. In de gevangenis zou er in zijn eten gespuwd zijn en zouden de cipiers hem opzettelijk wakker gehouden hebben. Volgens de woordvoerder van de federale politie zijn de veiligheidsmaatregelen voor terreurverdachten wel strenger, maar krijgen ook zij driemaal daags eten. Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen, verduidelijkt dan weer dat de cipiers 's nachts de gevangenen niet wakker maken.

Gelijkaardige klachten

Cheffou werd door mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch ondervraagd in het kader van een onderzoek naar de aanpak van de aanslagen in Parijs en Brussel. Het verslag van dat onderzoek wordt eind oktober verwacht. Ook Amnesty International voert een, weliswaar breder, onderzoek naar de anti-terreurmaatregelen.



Volgens Alexis Deswaef, voorzitter van de Ligue des Droits de l'Homme (LDH), is Cheffou niet de enige arrestant die klaagt over mishandelingen door de politie: "Op onze nieuwe site ObsPol (Observatoire des violences policières) zien we dat in een derde van de gevallen die ons gesignaleerd worden, het politiegeweld plaatsvindt in commissariaten, als de betrokkene al overmeesterd en onder controle van de politie is, of in de politiewagen, als de betrokkene al geboeid is. Dat is natuurlijk onaanvaardbaar."



Folterpraktijken

Ook al zijn er geen algemene maatregelen die de rechten van de gevangenen aantasten, toch denkt Alexis Deswaef dat een aantal praktijken hun waardigheid wel kunnen aantasten. "Naaktfouilles kunnen, maar er is geen enkele reden om iemand naakt in zijn cel te laten zitten. Bewakers kunnen elk kwartier iemand controleren om te vermijden dat die zelfdoding pleegt maar het mag niet de bedoeling zijn iemand het slapen te beletten. Slaapdeprivatie is een onmenselijke en vernederende behandeling die door sommige dictatoriale regimes als foltering wordt gebruikt."



"Strengere bewakings- en veiligheidsmaatregelen kunnen, maar we moeten voorzichtig zijn: de strijd tegen het terrorisme rechtvaardigt niet alles excessen", gaat de voorzitter verder. "De mensenrechten zijn de garantie voor de efficiëntie van de strijd tegen het terrorisme."



Nut van onderzoeksrechter

Dat Cheffou na vier dagen zonder enige voorwaarde werd vrijgelaten, bewijst voor de LDH-voorzitter het nut van de onderzoeksrechter, die à charge en à décharge zijn onderzoek voert: "Onze minister van Justitie bereidt een hervorming voor waarbij hij net de functie van onderzoeksrechter wil opheffen. Decennialang is er strijd gevoerd om te vermijden dat mensen willekeurig werden opgepakt en om ervoor te ijveren dat het net een onafhankelijke rechter zou zijn die over de vrijheidsberoving of vrijlating van een persoon zou oordelen."