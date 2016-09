Temperaturen blijven rond 20 graden schommelen

Door: redactie

Het is vandaag eerst meestal zwaarbewolkt, maar in de loop van de dag komen brede opklaringen vanaf het westen. De maxima schommelen tussen 17 en 20 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen 20 en 23 graden elders. Er waait een matige en aan de kust soms vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richtingen met rukwinden rond 45 à 50 km/u. Vanavond en -nacht blijft het eerst licht- of soms gedeeltelijk bewolkt. In het tweede deel van de nacht neemt de bewolking toe in het noordwesten van het land, bij minima tussen 10 en 15 graden. Dat meldt het KMI.