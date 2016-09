"Waarom heeft security Didier niet geholpen?"

Door: redactie

28/09/16 - 05u00

Na meer dan 72 uur is er nog altijd geen spoor van Didier Bartholomeus (25) uit Schilde, die zondagochtend verdween na een nachtje stappen in een Antwerpse discotheek. Volgens de uitbaters werd de twintiger "stomdronken" buitengezet door het veiligheidspersoneel. "Waarom hebben ze hem zomaar aan zijn lot overgelaten?", vraagt zijn moeder zich af.

"Waar is Didier en wat is er gebeurd?" Die vragen spoken al drie dagen door het hoofd van de familie en vrienden van Didier Bartholomeus. Zaterdag trok de jongeman met vrienden het Antwerpse nachtleven in om zijn verjaardag te vieren. De groep belandde uiteindelijk in discotheek The Villa vlak bij het Kattendijkdok en het Houtdok in de haven, maar rond 5 uur verdween Didier plots. "Niemand heeft hem zien vertrekken", klinkt het bij de vriendengroep die gisteren flyers verspreidde met de foto van hun vermiste vriend. Volgens de uitbaters van de nachtclub werd de twintiger "stomdronken" buitengezet door het veiligheidspersoneel. Waar Didier daarna belandde, weet niemand.



