Zaalvoetballers dienen klacht in wegens racisme: "'Makakken', schreef de verkoper op onze bestelbon"

PATRICK LEFELON

28/09/16 - 05u00

© frederik beyens.

Zaalvoetbalclub Roma-boys uit Borgerhout heeft de uitbater van een sportwinkel in Kontich aangeklaagd wegens racisme. De man had op een bestelbon voor een voetbaluitrusting 'makakken' geschreven. "Per ongeluk geschreven in alle drukte", zegt de zaakvoerder. "Dat is makkelijk als uitvlucht", vinden de Roma-boys.