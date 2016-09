Van zedenfeiten verdachte atletiektrainer in Obourg aan de kant geschoven door directie

Door: redactie

27/09/16 - 23u54 Bron: Belga

Een trainer van de atletiekclub MOHA (Mons-Obourg-Hainaut-Athlétisme) is aan de kant geschoven door de directie van zijn club omdat vermoed wordt dat hij zedenfeiten pleegde bij een minderjarige atleet.

De coach middenafstandlopen van de club in Obourg in Bergen werd opzijgeschoven tijdens de zomer. Volgens Sud Presse zou er een onderzoek lopen naar de feiten.



Sommige bronnen zeggen dat de man eerder al betrokken was bij gelijkaardige feiten in een andere atletiekvereniging.



De Franstalige atletiekliga LBFA werd op de hoogte gebracht van de feiten. Volgens de voorzitter werd er voorlopig geen klacht tegen de man ingediend die het voorwerp zou kunnen uitmaken van een dossier in de tuchtcommissie.