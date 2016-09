Eandis-dossier: krijgt Gent geen uitstel, dan volgt een tegenstem - Mechelen onthoudt zich

Door: redactie

De stad Gent zal tegen de instap van Chinezen in distributienetbeheerder Eandis stemmen als de algemene vergadering komende maandag niet wordt uitgesteld of de behandeling van het punt niet wordt opgeschort. Dat amendement op een voorstel van maandag, toen stelde het college een onthouding voor, werd vanavond op de gemeenteraad door de coalitiepartners goedgekeurd.

"Nu die brief van Staatsveiligheid er is, zijn er toch redenen om het niet goed te keuren", zei Termont. Op een onthouding van Geert Versnick (Open Vld) na, stemden alle raadsleden van de coalitiepartners sp.a, Groen en Open Vld voor de tegenstem. Oppositiepartijen N-VA, CD&V en Vlaams Belang onthielden zich. Gent is met bijna 8 procent de grootste gemeentelijke aandeelhouder in Eandis. De Arteveldestad is de tweede centrumstad die tegenstemt, vrijdagavond al stemde Sint-Niklaas tegen, onder impuls van het kartel sp.a/Groen. Alles samen zullen al een tiental gemeenten tegenstemmen. De overeenkomst kan echter maar tegengehouden worden als meer dan een kwart van de 229 steden en gemeenten tegenstemt.

Mechelen onthoudt zich

De zitting van de Mechelse gemeenteraad © belga. Caroline Gennez, sp.a © belga. "De meerderheid durft geen standpunt in te nemen dus beslist men maar om niet te beslissen. Hiermee laat je de andere steden en gemeenten in onze plaats beslissen." Caroline Gennez, sp.a

De Mechelse gemeenteraad heeft vanavond beslist zich volgende week maandag tijdens de algemene vergadering van Eandis te onthouden bij de stemming over de deal met State Grid Europe Limited.



Eigenlijk stond een goedkeuring van de deal op de agenda maar gezien de nieuwe elementen die de afgelopen dagen aan het licht kwamen, werd het agendapunt gewijzigd. Een amendement werd door de meerderheid ingediend waarmee geopperd werd om zich te onthouden bij stemming komende maandag. "Gelet op de onduidelijkheid over het dossier, met steeds nieuwe elementen en de uiteenlopende standpunten van sommige partijen en overheden over het dossier Eandis Assets wordt voorgesteld om 1) geen standpunt in te nemen over de agendapunten van de algemene vergaderingen van 3 oktober 2016 en 2) aan de volmachtdrager het mandaat te verlenen om zich te onthouden bij de stemming op alle agendapunten van de buitengewone algemene vergaderingen van Iverek en Eandis Assets op 3 oktober 2016", klonk het amendement.



"Onzinnig"

Voor oppositiepartij Sp.a was dit een onzinnig amendement. "Ik heb nog nooit zo'n amendement of voorstel gezien", foeterde Caroline Gennez, fractieleider voor Sp.a in de Mechelse gemeenteraad. "De meerderheid durft geen standpunt in te nemen dus beslist men maar om niet te beslissen. Hiermee laat je de andere steden en gemeenten in onze plaats beslissen. De deal met de Chinezen herbekijken zou redelijk zijn, ik dien dan ook een nieuw amendement in waarmee onze fractie de stemming vraagt om de volmachtdrager het mandaat te geven om het punt maandag van de agenda te laten halen tot er meer duidelijkheid is. Dat lijkt mij de enige logische conclusie."



Ook Vlaams Belang begreep niet waarom enkel een stemming voorlag om zich te onthouden op de AV komende maandag. "Wij waren sowieso altijd al tegen deze deal waarmee we ons afhankelijk maken van een Chinees staatsbedrijf", zei Hans Keldermans. "Waarom kunnen wij vandaag niet kiezen om tegen te stemmen?"