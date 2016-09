Zo vuil is onze lucht

Door: redactie

27/09/16 - 22u39 Bron: vtmnieuws.be

video

Amper acht procent van de wereldbevolking ademt echt schone lucht in. De rest krijgt dagelijks schadelijke deeltjes binnen die diep in de longen doordringen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Wetenschappers hebben de luchtkwaliteit in de hele wereld in kaart gebracht. In België ademen we niet de slechtste lucht in, maar goed is het zeker niet. Wij ademen meer stof in dan gezond in. In Scandinavië en zelfs in de VS is de lucht gezonder dan bij ons. Echt rampzalig is de lucht in derdewereldlanden waar verouderde auto's rijden, maar ook in landen met veel woestijn.Gemiddeld leven we een jaar minder lang door ongezonde lucht in te ademen.