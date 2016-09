Leegstaand schip uitgebrand in Sint-Pieters-Leeuw

Door: redactie

27/09/16 - 23u00 Bron: Belga

In Sint-Pieters-Leeuw is deze avond een leegstaand schip uitgebrand. Er vielen geen gewonden maar de schade aan het vaartuig is aanzienlijk. Dat meldt de brandweer. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid maar kwaad opzet wordt alvast niet uitgesloten. De lokale politie van de zone Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw) onderzoekt de zaak.