Kasteelmoord: Pierre Serry blijft aangehouden

27/09/16 - 21u35 Bron: Belga

Pierre Serry © photo news.

Pierre Serry, de 65-jarige man uit Aalter die ervan verdacht wordt de uitvoerders gezocht te heben die uiteindelijk Stijn Saelens vermoordden, blijft twee maand langer aangehouden. Serry tekende vandaag tevergeefs verzet aan voor de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling tegen een eerdere beslissing van de Brugse raadkamer.

Kasteel 'Carpentier' in Wingene waar de vermoorde Stijn Saelens woonde. © belga. Stijn Saelens © belga.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent boog zich dinsdag ook over de controle op de bijzondere opsporingsmethoden (BOM). Die controle werd halverwege september op vraag van advocaten van een aantal verdachten uitgesteld, maar is nu afgerond.



Het is nu aan het parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge, om een eindvordering op te stellen. Eerder deze maand meldde het parket van West-Vlaanderen dat er een 20-tal mensen in verdenking gesteld werden.



Stijn Saelens verdween op 31 januari 2012 uit zijn kasteel in Wingene. Zijn lichaam werd twee weken later teruggevonden in een bos in Maria-Aalter. Saelens's schoonvader, André Gyselbrecht, kwam in het vizier als mogelijke opdrachtgever, waarbij Pierre Serry als tussenpersoon uitvoerders zocht.