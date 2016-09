Proces-Wesphael: uithaal naar onderzoeksrechter, veel vragen over tijdsverloop

bewerkt door: redactie

Assisen Op het assisenproces tegen Bernard Wesphael probeerden speurders het verloop van de feiten op de 31ste oktober te verklaren aan de hand van een tijdslijn, van het ontbijt en tot de aankomst van de hulpdiensten. Dat leidde tot heel wat vragen en discussies. En een uithaal van Wesphael zelf aan het adres van de onderzoeksrechter.

Volgens de camerabeelden van het hotel en het registratiesysteem van de badges van de klanten, is het koppel naar kamer 602 gegaan om 11.07 uur in de voormiddag van 31 oktober 2013. Dan hebben ze volgens de beklaagde geslachtsgemeenschap gehad, nadat de vrouw zei dat ze een kind van hem wilde. Vervolgens zijn ze in bed blijven liggen tot het begin van de namiddag. De voorzitter ondervroeg vervolgens Bernard Wesphael over de verschillende telefoons die hij pleegde tijdens het zogenaamde romantische interludium, meer bepaald een oproep van de beklaagde naar een notaris en een bericht naar een immokantoor. De voormalige politicus zegt dat ze toen verschillende glazen rode wijn hebben gedronken in de kamer om hun verzoening te vieren en dat de telefoons op dat moment zijn gebeurd. "We hebben toen onze gsm gebruikt, herinner ik me."

De speurders kwamen vervolgens aan het woord over de verschillende tekstberichten en oproepen tussen het slachtoffer en haar minnaar op die dag - oproepen waarvan de beklaagde zegt dat hij ze niet heeft opgemerkt - en op de ingesproken boodschap van Bernard Wesphael op het toestel van Oswald D. om 17.47 u. "Ik wilde die man zeggen dat hij een lafaard was en ik wilde een klacht tegen hem gaan indienen voor stalking van het ogenblik af dat we van de kust waren teruggekeerd, " aldus Wesphael. Mr Moureau, advocaat van de burgerlijke partijen, vroeg zich dan af hoe het slachtoffer Véronique Pirotton over straat kon strompelen om een pita te gaan eten in Oostende om 17 uur, nadat ze - volgens de uitleg van de beklaagde - een glas cava, twee glazen rode wijn, een glas witte wijn en een aperitief hadden gedronken. "Nochtans heeft niemand het koppel kunnen identificeren als Véronique Pirotton en Bernard Wesphael", sprak de advocaat-generaal tot de speurders, die dat bevestigden. "Het is dus niet uitgesloten dat ze elders waren?", aldus het openbaar ministerie. "Zo is dat", antwoordde de politieman.

De advocaat-generaal stelde zich ook vragen over een boodschap die werd gestuurd naar de voicemail van Bernard Wesphael op 31 oktober om 21.28 uur, het uur waarop hij een dutje deed na een crisis van zijn echtgenote.



Verwonding

Mr Moureau had dan weer vragen bij een verwonding aan de pols van Bernard Weshael om 23 uur, net nadat de beklaagde de zelfmoordpoging van zijn vrouw kwam melden. "De wonde bloedde nog, terwijl de verwonding volgens de beklaagde om 21 uur was gebeurd. Hebben jullie die zaak uitgezocht? ", luidde de vraag aan de speurders. "Nee, dat hebben we niet onderzocht."



Er volgden dan verschillende vragen van de verdediging aan de speurders, onder andere waarom de aankomst van de brandweerlui niet werd opgenomen op de tijdslijn. "Waarom wordt de informatie op de tijdslijn soms gefilterd? ", wilde advocaat Mayence weten.



De voorzitter van het hof wilde dan weer weten of de speurders hadden gevraagd aan Oswald D. of hij een deel van zijn gesprek met Véronique Pirotton had gewist op 30 oktober, of dat hij het gesprek pas halverwege was beginnen opnemen. "Dat hebben we hem niet expliciet gevraagd", luidde het antwoord.



Doodsoorzaak

Mr Mayence stelde ten slotte ook vragen aan de onderzoeksrechter over de opdracht die dokter Cordonnier had gekregen in verband met de doodsoorzaak, meer bepaald het onderzoek naar het effect van medicijnen, gecombineerd met alcohol.



Ook Wesphael herinnerde de onderzoeksrechter aan een lange brief die hij naar haar gestuurd had met een vraag een onderzoek in te stellen naar de mengeling van alcohol en medicijnen. Volgens de beklaagde heeft de onderzoeksrechter hem daarop nooit een antwoord gegeven.



Voordien had de onderzoeksrechter gezegd dat ze de toxicoloog had gevraagd om alle producten te onderzoeken die in kamer 602 van hotel Mondo waren aangetroffen en de bevindingen over te maken aan de lijkschouwer. Die had besloten dat het ging om een gewelddadig overlijden. Later hadden experts op vraag van de verdediging geconcludeerd dat Véronique Pirotton slachtoffer werd van een vergiftiging door alcohol en medicijnen.



Vervolg

De zitting eindigde kort voor 20 uur en wordt morgen om 9 uur voortgezet met de ondervraging van het personeel van hotel Mondo. Daarna zal het hof de moraliteitsgetuigen voor Véronique Pirotton horen, meer bepaald haar vroegere minnaar Oswald D., die om 14 uur aan de beurt komt.