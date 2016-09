Voormalig N-VA-bestuurslid stapt over naar Vlaams Belang: "Ik voel mij bekocht"

Door: redactie

Isabelle Pierreux, gewezen lid van het nationaal partijbestuur van N-VA, stapt over naar Vlaams Belang. Ze maakte haar overstap vanavond bekend bij haar eedaflegging als gemeenteraadslid in Gooik.

In een mededeling klinkt het dat de overstap van Pierreux is ingegeven door de "inconsequente houding op communautair vlak" en de "talloze ingeslikte beloftes". "Net als vele N-VA-kiezers voel ik mij bekocht. Voor mij is het Vlaams Belang de enige partij die zichzelf trouw is gebleven en zijn rechtlijnigheid heeft behouden", zegt Pierreux.



De eedaflegging werd bijgewoond door Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Van Grieken looft het kersvers Vlaams Belang-raadslid "voor haar politieke moed en Vlaams engagement". "Met Isabelle vervoegt een ervaren en principiële politica onze partij. Eigenlijk is ze vandaag politiek thuisgekomen", reageert Van Grieken in de mededeling.