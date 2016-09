Brusselse woningeigenaars krijgen premie van 120 euro

bewerkt door: redactie

Brusselse woningeigenaars krijgen een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing dat hoger zal zijn dan vorig jaar, afhankelijk van de gemeenten waarin ze wonen. Maar wie in zijn eigen woning woont, krijgt over enkele maanden van de Brusselse overheid wel een premie van 120 euro. Dat zegt Brussel Fiscaliteit.

Over die premie zullen de eigenaars in december een brief ontvangen. Binnen de twee maanden daarop zal de premie worden uitbetaald.



Ook voor het aanslagjaar 2017 zal de uitbetaling van de premie voor de Brusselse eigenaars in twee tijden verlopen. Dit is het gevolg van het feit dat de onroerende voorheffing voorlopig nog door de federale overheid wordt geïnd. De premie wordt uitgekeerd door de Brusselse overheid.



Van 2018 af zal het Brussels gewest zelf de onroerende voorheffing innen en zal de premie automatisch worden toegekend.



De premie maakt deel uit van de fiscale hervorming die de Brusselse regering doorvoert. Die omvat ook de afschaffing van de gewestelijke belasting van 89 euro voor gezinshoofden, vanaf dit jaar, en een vermindering in de personenbelasting.