Bittere strijd om de liefde van SM-meesteres Nina

Links: Beschuldigde Christian Platevoet. Rechts: Mistress Nina.

Christian Platevoet en Benoît Dupont vochten in 2013 een bittere strijd uit om de liefde en de gunsten van Sansanee Riyaphan. Dat is vandaag gebleken voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven. Zelf liet SM-meesteres Nina (34) in haar getuigenis geen twijfel bestaan over haar voorkeur. Ze wilde scheiden van Platevoet en gaan samenwonen met Dupont, die haar ten huwelijk had gevraagd.

"Ik was amper 18 jaar en had geen ervaring met oudere mannen. In het begin was ik niet verliefd op hem. En later eigenlijk ook niet. Maar ik voelde me goed bij hem." Sansanee Riyaphan Christian Platevoet (56) wordt beschuldigd van moord op boekhouder Benoît Dupont (52) op 15 juli 2013 in een SM-club in Huldenberg. De Fransman uit Overijse bracht zijn liefdesrivaal, een boekhouder uit Roosdaal, om het leven met twee schoten uit een jachtgeweer.



Op de tweede dag van het proces was het vooral uitkijken naar Riyaphan. Platevoet had haar sinds de echtscheiding al twee jaar niet meer gezien. De kroongetuige had gekozen voor een tolk uit haar geboorteland Thailand, wat het verloop serieus bemoeilijkte. Maar niet alleen daarom was het anderhalf uur muisstil in de zittingzaal.



Na zijn vervroegd afscheid bij het Franse parlement begon Platevoet een restaurant in Thailand. Zijn kokkin was bevriend met een piepjonge Thaise die aan de overkant van de straat werkte. Het duurde niet lang of hij had een relatie met Riyaphan. "Ik was amper 18 jaar en had geen ervaring met oudere mannen", zei Riyaphan. "In het begin was ik niet verliefd op hem. En later eigenlijk ook niet. Maar ik voelde me goed bij hem."m



In 2003 werd hun enige kind geboren, wat Riyaphan een verblijfsvergunning in Frankrijk opleverde. "Het was gepland. Ik koos voor de relatie en een kind, niet voor de documenten." Negen jaar later betekende een miskraam het begin van het einde van haar huwelijk. "Ik was heel blij dat ik opnieuw zwanger was. Christian was opgelucht met de miskraam. Dat deed me veel pijn. Voor mij stond dat gelijk met een breuk in de relatie." Lees ook Vermoorde boekhouder gedroeg zich als miljonair in SM-club: "Soms 1.500 euro per sessie"

"Een SM-baas vertelde me dat ik er heel veel geld mee kon verdienen. Ik vond het fijn om SM-meesteres te zijn. Het gaf me veel kracht." Sansanee Riyaphan SM-meesteres Nina

De jonge vrouw volgde Platevoet niet alleen naar Frankrijk maar later ook naar België. "Elke week gingen we naar een SM-party. Ik leerde veel mensen kennen. Een SM-baas vertelde me dat ik er heel veel geld mee kon verdienen. Liefst in België, want in Frankrijk is dat onmogelijk door het verbod op het runnen van een donjon." Sansanee Riyaphan toverde zichzelf om tot Mistress Nina. "Ik vond het fijn om SM-meesteres te zijn. Het gaf me veel kracht."



In de zomer van 2012 leerde ze Dupont kennen, als nieuwe klant in de SM-club in Huldenberg. "In het begin kwam hij een keer per week. Al snel werd dat twee keer. In maart van 2013 begonnen we een relatie. Voordien hadden we geen seks gehad. Dat is de regel bij vaste klanten. Op Dupont was ik wél verliefd. We pasten bij elkaar en ik voelde veel meer voor hem dan voor mijn echtgenoot. We maakten plannen om samen te wonen. Dupont vroeg om met hem te trouwen. Ik wist dat hij gehuwd was en kinderen had. Dat was geen beletsel: ik had zelf ook een kind en we waren van plan te scheiden."



Dupont vroeg haar om mee te gaan naar een feestje van het werk. Riyaphan weigerde. "De tijd was daar nog niet rijp voor. We waren nog niet gescheiden." Het nieuwe koppel trok wel in het geheim naar Thailand. Maar het amoureuze tripje lekte uit. De vrouw van Dupont bracht Platevoet op de hoogte met een mail. In juni 2013 kon Riyaphan niet anders dan haar relatie op te biechten.

Benoît Dupont © kos. "We moesten te veel belastingen betalen. Als we eruit geraakten, zouden we de zaak op mijn naam laten zetten. Ik zou dan de enige uitbaatster geworden zijn." Sansanee Riyaphan Financiële problemen

Maar het was Christian Platevoet en Benoît Dupont om méér te doen dan alleen de liefde en seksuele gunsten van een jongere vrouw. Vandaag werd duidelijk dat ze beiden ook uit waren op financieel gewin met hun SM-raspaardje Nina dat klanten lokte tot in Australië.



Dat centen nog belangrijker waren, bleek tijdens een etentje. Dat volgde enkele uren nadat Platevoet zijn rivaal voor een eerste keer met een wapen bedreigd had.



Negen dagen voor Platevoet Dupont doodschoot, was het tot een eerste ernstig conflict gekomen tussen de twee mannen. Terwijl Dupont een SM-sessie had met Sansanee Riyaphan stormde Platevoet in commandostijl de kamer binnen. Hij bedreigde hem en drukte de loop van zijn jachtgeweer tegen zijn arm.



Zij nam het op voor haar minnaar. "In de verpleegsterkamer had ik Benoît aan bed vastgebonden, als onderdeel van een sessie. Ik ben op hem gaan liggen om hem te beschermen tegen mijn furieuze man. Christian dreigde ermee te schieten. Ik was heel bang." Riyaphan wist niet of het geweer geladen was. Dat was het wel degelijk.



Nina slaagde erin om Platevoet na een vol uur te kalmeren. Weinig later zaten de drie op restaurant in Waver. Daar kwam niet alleen eten op tafel. Ook de financiële moeilijkheden van de SM-club in Huldenberg. "Christian ging alleen akkoord met de scheiding als de geldproblemen opgelost geraakten", zei Riyaphan. "We moesten te veel belastingen betalen. Als we eruit geraakten, zouden we de zaak op mijn naam laten zetten. Ik zou dan de enige uitbaatster geworden zijn." Dat Dupont financieel zou bijspringen, werd niet met zoveel woorden gezegd.