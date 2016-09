PS zet ex-schepen Claude Despiegeleer uit partij na veroordelingen voor fraude en corruptie

bewerkt door: redactie

La Carolorégienne De PS gooit Claude Despiegeleer, ex-schepen van Charleroi, uit de partij. Dat heeft de deontologische commmissie beslist.

Despiegeleer is door de rechtbank meermaals veroordeeld in fraude- en corruptiedossiers rond de stad. Volgens de statuten van de PS kan hij over drie jaar een nieuw lidmaatschap aanvragen.



De Spiegeleer is in 2009 veroordeeld omdat hij op kosten van de stad een verwarmingsketel had laten plaatsen in zijn buitenverblijf in Carcassonne. De gewezen schepen kreeg later ook de zwaarste straf - vier jaar cel - in het corruptieproces rond de huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne.



'Despi' was destijds schepen van sport en is dit jaar ook schuldig bevonden in een zaak rond dubieuze geldstromen naar sportclubs.