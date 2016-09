Lufthansa bekijkt morgen volledige overname Brussels Airlines

Door: redactie

Bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa staat er morgen een belangrijke raad van toezicht op de agenda. Mogelijk worden er knopen doorgehakt rond de volledige overname van Brussels Airlines.

Officieel luidt het bij Lufthansa nog steeds alleen maar dat er "voor begin oktober" beslist wordt of de maatschappij de 55 procent aandelen van Brussels Airlines die ze nog niet bezit, overneemt of nog niet. Aangezien er woensdag een raad van toezicht op de agenda staat, lijdt het weinig twijfel dat die beslissing een van de agendapunten is.



Maar het dossier is nog niet helemaal rond. Hoewel dat niet hoeft, probeert Lufthansa immers de goedkeuring te krijgen van de Belgische aandeelhouders (die na het faillissement van Sabena in 2001 investeerden om Brussels Airlines op te starten). En zij willen niet zonder meer akkoord gaan.



Een eerste knelpunt is de prijs. Omdat er nog een lening van Lufthansa aan Brussels Airlines openstaat, zouden de Duitsers de 55 procent voor amper 2,6 miljoen euro kunnen verwerven. Pikant detail is dat Brussels Airlines de lening eerder wilde terugbetalen, maar dat dat geweigerd werd. "Dat Lufthansa aan alle aandeelhouders vraagt zich akkoord te verklaren, is omdat het zich wil indekken tegen eventuele claims", zegt een bron bij het dossier.



Er speelt nog een tweede element mee, met name de plannen die Lufthansa na de overname heeft met Brussels Airlines. Dat zou mogelijk ingekanteld worden in de lagekostendochter van Lufthansa, Eurowings. "De integratie-overeenkomst (lees: het lot van Brussels Airlines na de overname) is een samenraapsel van goede intenties, er zitten geen concrete beloftes in. Wij willen meer garanties", aldus nog de bron. Het gaat dan over behoud van activiteiten en jobs in België.



De aandeelhouders zelf voelen meer voor een model waarbij Brussels Airlines vrij zelfstandig blijft bestaan, net als de andere Lufthansa-dochters Swiss en Austrian Airlines.



Er moet morgen overigens niet per se een beslissing vallen. Lufthansa kan ook beslissen de gesprekken met de aandeelhouders voort te zetten. Het kan de komende jaren nog de optie lichten.



Daarnaast zou de raad van toezicht van Lufthansa zich morgen ook buigen over de overname van veertig vliegtuigen van de noodlijdende concurrent Air Berlin. Daarmee zou eveneens Eurowings versterkt worden.