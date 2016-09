Dit is waar je overal hinder mag verwachten door nationale betoging

Door: redactie

27/09/16 - 20u10 Bron: La Dernière Heure

archiefbeeld © photo news.

Naar schatting enkele tienduizenden manifestanten zullen donderdag door de Brusselse straten trekken en dat zal de nodige verkeershinder met zich meebrengen.

Politiezone Brussel-Hoofdstad/ Elsene voorziet ernstige verkeershinder in de hele binnenstad en op de kleine ring en dringt erop aan om Brussel met de auto te vermijden. Het gehele parcours wordt verkeers- en parkeervrij gemaakt. Vanaf 9 uur (en eventueel vroeger) zullen de uitritten van de Leopold II-tunnel ter hoogte van het Saincteletteplein en de Antwerpsepoort voor het verkeer in de richting van de kleine ring afgesloten worden. Die worden opnieuw geopend als de volledige betoging zich in de Pachecolaan bevindt (+/- 14 uur). Eveneens vanaf 9 uur (en eventueel vroeger) zal de uitrit Rogier in de Kruidtuintunnel voor het verkeer richting Rogierplein worden afgesloten. De uitrit zal eveneens weer geopend worden zodra de volledige betoging zich in de Pachecolaan bevindt. Alvorens de betoging aan de Zuidlaan aankomt, zal het verkeer in de Hallepoorttunnel richting Zuid afgesloten worden. Het verkeer wordt omgeleid richting Bareel van Sint-Gillis en dat tot wanneer alle betogers de Zuidlaan zijn overgestoken of terug naar hun bussen zijn gegaan die zich op de Zuidlaan tussen de Lemonnierlaan en de Anderlechtse poort bevinden. De politie zal het publiek op de hoogte houden van de evolutie van de situatie via haar twitteraccount @zpz_polbru.

Al 19.000 treinkaartjes verkocht

De NMBS heeft al 19.000 kaartjes verkocht voor treinen die speciaal worden ingelegd voor de betoging. Verschillende toegangspoorten tot Brusselse stations zullen voor de gelegenheid afgesloten worden. Afhankelijk van de afstand, kosten de retourtickets 12 of 14 euro.



De treinen zullen donderdag normaal rijden, maar de politie zal tussen 11.30 uur en het einde van de betoging, dat omstreeks 17 uur wordt geschat, verschillende maatregelen nemen. Het station Brussel-Centraal zal enkel toegankelijk zijn via de metro en de Ravenstein-galerij. De toegang tot Brussel-Kappellekerk via de Ursulinnenstraat zal afgesloten zijn. Ook de toegang tot Brussel-Congres via de Pachecolaan blijft dicht. De NMBS verwacht tussen 15 uur en 17 uur veel drukte aan Brussel-Zuid.



De dienstverlening van de MIVB zal wel verstoord zijn, maar het is nog niet duidelijk hoe erg. "Medewerkers van de MIVB, waaronder conducteurs en bestuurders, zullen deelnemen aan de betoging," laat de maatschappij weten, die in zulke omstandigheden in de eerste plaats probeert om de dienstverlening op de metro- en tramlijnen te garanderen. Op het parcours van de betoging zullen de bussen beperkt zijn en/ of omgeleid worden. Reizigers worden op de hoogte gehouden via Twitter @stibmivb.



De Lijn raadt haar reizigers aan de website van de vervoersmaatschappij te raadplegen. Daarop komen donderdag vanaf 06.15 uur gedetailleerde overzichten over de gevolgen voor de dienstverlening.