Zelfs openbare aanklager hekelt speurders Wesphael

Door: redactie

27/09/16 - 18u02 Bron: Belga

Bernard Wesphael geflankeerd door zijn advocaten Jean-Philippe Mayence (links) en Tom Bauwens (rechts). © belga.

Jean-Philippe Mayence, de advocaat van beschuldigde Bernard Wesphael, heeft vandaag aan de voorzitter van het hof van assisen van Henegouwen gevraagd om te stoppen met de ondervraging van de speurders belast met het onderzoek naar de dood van Véronique Pirotton. "Ik geloof er niets meer van", luidde het. Ook de advocaat-generaal (openbaar aanklager) spaarde zijn kritiek niet: "Ik heb de politie al betere rapporten weten voorbereiden."

Assisenvoorzitter Philippe Morandini onderbrak de hoorzitting van de onderzoekers. © photo news. Advocaat-generaal Alain Lescrenier. © photo news.

Mayence had voordien vastgesteld, dat er heel wat fouten zitten in de tijdslijn die door de speurders werd naar voren gebracht. De ondervraging van een getuige die op de avond van de feiten niets had gehoord en die ook niet in het proces-verbaal was opgenomen, was de spreekwoordelijke druppel voor de verdediging van Wesphael.



De getuige verbleef met zijn vrouw in kamer 604 en werd op 1 november ondervraagd. Hij zei aan de politie dat hij niets gehoord had, behalve geluiden van een radio in de gang. Dit koppel was teruggekomen op hun kamer tussen 22.15 en 23.00 uur. Wesphael was om 22.58 uur naar beneden gegaan om de zelfdoding van zijn vrouw te melden, nadat hij wakker was geworden.



Volgens meester Mayence moest die getuige langs kamer 602 van de Wesphaels voorbijgekomen zijn, omdat de lift zich tegenover hun deur bevond. De advocaat merkt ook op dat andere mensen eveneens aan de politie verklaard hebben, dat ze niets gehoord hebben op de avond van 31 oktober en dat er daarvan geen pv's zijn opgesteld. De advocaat vroeg dan aan de voorzitter om te stoppen met de ondervraging van politiemensen, omdat de verdediging geen enkel vertrouwen meer in hen heeft. "Ik geloof er niets meer van", besloot de advocaat.



Ondervraagd door de voorzitter van het hof, antwoordde de onderzoeksrechter dat de speurders de mensen niet ondervraagd hebben die verklaarden niets te hebben gehoord in de nacht van 31 oktober tot 1 november, en dat zulks ook geakteerd werd in de processen-verbaal. "Er is genoteerd dat er een negatief resultaat was voor verschillende kamers, " aldus de onderzoeksrechter.