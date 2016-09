Koppel zestigers slachtoffer van brutale home-invasion in Anderlecht

Door: redactie

27/09/16 - 17u46 Bron: Belga

Archiefbeeld. © photo news.

Een koppel zestigers is vanmiddag het slachtoffer geworden van een home-invasion in Anderlecht. Drie mannen vielen hun woning binnen, maar werden op de vlucht gejaagd door de man des huizes. Een van de daders zou daarbij geschoten hebben maar er vielen geen gewonden. De lokale politie van de zone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) is op zoek naar de overvallers, maar voorlopig werden nog geen verdachten ingerekend. Dat meldt de politie Brussel Zuid.

Volgens Marie Verbeke, woordvoerster van de politie Brussel Zuid, vonden de feiten dinsdagnamiddag rond 15.50 uur plaats op de Shakespearelaan in Anderlecht. "Drie mannen belden bij de woning aan en er werd opengedaan door de vrouw des huizes, die alleen thuis was", zegt de woordvoerster. "De overvallers bonden haar vast met snelbinders en dwongen haar op de grond te gaan liggen. Op dat moment kwam haar echtgenoot thuis, die een van de daders een klap verkocht. Hij kreeg zelf ook een klap in het aangezicht en een van de overvallers vuurde ook driemaal met een wapen maar uiteindelijk gingen de daders er vandoor. Het is niet duidelijk of ze iets hebben kunnen buitmaken. Er wordt nog naar hen gezocht."



De man des huizes raakte bij de overval lichtgewond in het aangezicht. Zowel hij als zijn echtgenote zijn diep onder de indruk van de feiten. Voorlopig is het nog niet duidelijk of de overvallers een echt vuurwapen gebruikt hebben dan wel een alarmpistool. Het gerechtelijk labo van de federale politie moet ter plaatse nog een sporenonderzoek uitvoeren.