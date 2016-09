Homejackers trappen 15-jarige babysit in de buik en slaan kind

Door: redactie

Het openbaar ministerie heeft celstraffen tot veertig maanden gevorderd voor vijf twintigers die vervolgd worden voor een homejacking in Borgerhout. Ze verrasten de 15-jarige babysit en drie kleine kinderen. Het meisje moest een trap in de buik incasseren en een van de kinderen kreeg een klap. De daders gingen er met de kluis vandoor.

De babysit was in de nacht van 25 op 26 april 2015 aan het oppassen op drie kinderen van 8, 7 en 1,5 jaar, toen er rond middernacht op de deur van het appartement werd geklopt. Vier mannen - de vijfde wachtte wellicht in de auto - zeiden dat ze buren waren en vroegen of ze problemen had met de elektriciteit.



De babysit werd vervolgens naar binnen geduwd en bij de keel gegrepen. Eén van de kinderen kreeg een klap. De homejackers gingen meteen naar de kast en namen de kluis eruit. Daarin stak een duur horloge, paspoorten, een kredietkaart en 560 euro aan Braziliaans geld. Toen de oppas hen wilde tegenhouden, kreeg ze een trap in de buik.



Het was de eerste keer dat ze babysitte. De vaste oppas van de vader had afgebeld en hij vermoedt dat zij de daders getipt had over de kluis. Ze betwistte dat, maar kende wel Soufyan E.M. (21) die op de camerabeelden uit de inkomhal te zien is.



De beelden werden verspreid onder de politie en ook Samir B. (21) werd zo geïdentificeerd. Op een trapleuning werd DNA van Issam S. (22) aangetroffen. Telefonie-onderzoek leidde de speurders naar Bilal E.M. (23) - die volgens de oppas geweld had gebruikt - en Mohamed E.M. (22). De vijf ontkenden, maar op zitting ging Issam S. toch tot bekentenissen over. Er was hem 2.000 euro beloofd voor zijn deelname. Zijn mededaders beweerde hij niet te kennen.



Vonnis op 25 oktober.