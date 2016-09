Politieman betrapt met wapens en explosieven plande dubbele moord "op partners van zijn ex'en"

Door: redactie

27/09/16 - 14u35 Bron: Belga

Archiefbeeld. © photo news.

De 35-jarige politieman die maandagnamiddag in Marcinelle (Charleroi) opgepakt werd na een politieoperatie had wapens en explosieven gekocht op het darkweb en plande die te gebruiken om twee mensen te vermoorden. Dat meldt het parket van Charleroi dinsdag.

Het parket bevestigde dat een dubbel aanhoudingsmandaat uitgevaardigd werd tegen Thomas V., een 35-jarige agent van de GSA (Groupe de Sécurisation et d'Appui) van de zone Charleroi. De onderzoeksrechter heeft hem aangeklaagd voor illegale import van wapens en een dubbele moordpoging.



Volgens bronnen dicht bij het dossier was een buitenlandse inlichtingendienst de verdachte op het spoor gekomen toen die wapens en explosieven bestelde op het darkweb. De federale gerechtelijke politie opende vervolgens een onderzoek.



De verdachte werd maandag in Marcinelle opgepakt door de speciale eenheden en heel wat zaken werden uit zijn woning in beslag genomen, waaronder de wapens. Volgens het parket van Charleroi was de man van plan om twee personen uit zijn entourage om te brengen met die wapens. Volgens nog andere bronnen zou het daarbij gaan om nieuwe partners van zijn ex-vriendinnen.