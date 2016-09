Al 19.000 NMBS-tickets verkocht voor betoging vakbond donderdag

Door: redactie

27/09/16 - 15u02 Bron: Belga

© photo news.

Donderdag blazen de vakbonden verzamelen voor een betoging tegen het regeringsbeleid. De NMBS verkocht naar eigen zeggen al 19.000 speciale betogingstickets en zal die dag ook acht extra treinen laten rijden naar de hoofdstad. Tijdens de betoging zullen enkele ingangen van Brusselse stations wel dicht blijven.

Het is intussen een traditie dat de NMBS een speciaal evenemententicket verkoopt voor een betoging. De kaartjes kosten 12 euro voor een traject van maximaal 60 kilometer of 14 euro vanaf 61 kilometer heen en terug, wat vaak goedkoper uitkomt dan een gewoon ticket. De vakbonden verdelen de tickets zelf, maar ze zijn ook te koop aan de loketten.



Traditioneel nemen veel betogers de trein. Bij de betoging eind 2014, die ruim 100.000 deelnemers trok, verkocht de NMBS bijna 84.000 speciale tickets.



Stations dicht

De NMBS meldt ook dat donderdag vanaf 11.30 uur tot ten laatste 17 uur verschillende maatregelen van kracht zullen zijn in de Brusselse stations. Op vraag van de politie zal Brussel-Centraal alleen toegankelijk zijn via de metro en de Ravensteingalerij. Aan Brussel-Kapellekerk zal de ingang van de Ursulinenstraat dicht zijn en aan Brussel-Congres zal de ingang aan de Pachecolaan gesloten zijn. Aan Brussel-Zuid, waar de betoging eindigt, zal het tussen 15 en 17 uur extra druk zijn.