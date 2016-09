Faroek zoekt elf vandalen die het bont maakten na match Antwerpen-Eupen

Door: redactie

video Het opsporingsprogramma FAROEK gaat vanavond op zoek naar elf hooligans die betrokken waren bij de rellen na de voetbalmatch Antwerp-Eupen van 30 april dit jaar.

De ongeregeldheden begonnen meteen na het affluiten van de wedstrijd, niet alleen in het stadion, maar ook in de omgeving daarrond. Er werd met kasseien en zelfs bomen gegooid en bengaals vuur afgestoken. Balans: 15 gewonde politiemensen, een uitgebrande politiecombi en voor maar liefst 1 miljoen euro schade.



"De rellen waren hevig en agressief, uniek voor ons land", vertelt Sven Lommaert van de Antwerpse politie. Een speciaal team kon beelden maken van de oproer en daardoor konden al 77 van de hooligans geïdentificeerd worden. 11 andere worden nog gezocht. En daarvoor vraagt de politie nu de hulp van de kijkers. Vanavond worden hun gezichten getoond.



Ontvoerd

Verder in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van FAROEK de zoektocht naar wat er precies gebeurde met een jonge vrouw van 22 uit Heist-op-den-Berg die op woensdag 18 mei op klaarlichte dag ontvoerd werd door twee onbekende mannen. En het verhaal van een koppel tachtigers uit Beersel dat op 17 mei met zwaar geweld thuis werd overvallen.



85 zaken opgelost

Politiediensten en parket zijn overigens bijzonder tevreden over de samenwerking met het programma. Mede dankzij de hulp en de tips van de kijkers konden de afgelopen drie seizoenen al 85 van de 190 gepresenteerde misdrijven opgelost worden. Dat is maar liefst 45 procent.