Nota over Eandis was wel degelijk van Staatsveiligheid

27/09/16

Eandis De Veiligheid van de Staat bevestigt dat het de bron is van de nota over de instap van het Chinese staatsbedrijf State Grid in Eandis. Dat blijkt vandaag uit een mededeling van de Veiligheid van de Staat (VSSE).