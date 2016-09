Francken na het racismerelletje: "Men verkiest op de man te spelen"

Door: redactie

27/09/16 - 16u00 Bron: RTBF

Het filmpje werd intussen weggehaald van Franckens Facebookpagina. © Facebook.

Theo Francken (N-VA) krijgt heel wat verontwaardigde reacties over zich heen omdat hij een racistisch filmpje gedeeld heeft op zijn Facebookpagina. Dat meldt RTBF. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie noemt het zelf een geval van ironie, maar op Twitter vindt hij alvast weinig steun.

In het filmpje zien we Francken uit een helikopter stappen. Vervolgens zet hij een zuignap op het hoofd van een zwarte man, waarna die weggeslingerd wordt. De boodschap lijkt duidelijk: de man wordt uitgewezen. "Kijk eens wat ik gevonden heb. Zero tolerance, best grappig:)", schreef Francken er gisteravond bij. Het filmpje werd deze voormiddag weggehaald, maar heel wat Facebookgebruikers hadden het toen al zien passeren en klaagden de racistische toon aan. Volgens Francken gaat het absoluut niet om racisme. "Klacht indienen tegen een ironisch filmpje? Ik heb daar helemaal niet aan gedacht. Dus eender welk klein filmpje waarin een niet-blanke wordt aangehouden zou racistisch zijn? Ik stel vast dat politieke correctheid geen grenzen kent. Het is niet omdat je tegen racisme vecht dat je alle vormen van antiracisme moet aanvaarden."

Theo Francken a partagé mon gif, je meurs https://t.co/yl1DejoOLM — Roberto Salvador (@design_bastard) Tue Sep 27 00:00:00 MEST 2016

"Geen commentaar op iets dat humoristisch bedoeld is"

De maker van het filmpje toont zich op Twitter alvast bijzonder verbaasd over de "politieke steun". Hij benadrukt dat hij zijn filmpjes met een ironische knipoog maakt.



Franckens kabinet, dat de Facebookpagina beheert, reageerde eerst bij RTBF "dat ze geen commentaar geven op een post die humoristisch bedoeld was. Meneer Francken heeft bovendien al erger meegemaakt".



"Men verkiest op de man te spelen"

Na een tijdje kwam er dan toch een reactie. "Het is jammer dat sommige politici de zin voor zelfrelativering hebben verloren en het politiek correcte denken tot het uiterste willen rekken", klinkt het. "Ik heb mijn post verwijderd omdat ik het wil hebben over inhoud. Al twee jaar is de oppositiekritiek op mijn beleid bijzonder mager. Men verkiest dan maar om op de man te spelen."



Oppositiepartij Ecolo gaat er niet zo licht over. "Het is onaanvaardbaar dat een minister de uitwijzing van mensen als een spel beschouwt waar hij zich vrolijk over kan maken op sociale media", zegt Kamerlid Benoit Hellings.