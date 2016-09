Deze burgemeester koopt geen 'Rode Neus'

Sabine Vermeiren - redactie

27/09/16 - 12u13

video Sam De Bruyn en Heide Van Tielen gingen voor 'Rode Neuzen Dag' ene uitdaging aan: elke burgemeester een 'Rode Neus' verkopen. Daarin slaagden ze... bijna, want er is eentje die niet wou meewerken.

De burgemeester van Avelgem, Lieven Vantieghem (CD&V) weigerde een neus te kopen. "De burgemeester wil zelf kiezen aan welke actie hij deelneemt." De burgemeester wil bij VTM NIEUWS niet langer reageren. Aan onze krant liet hij gisteren het volgende optekenen: "Ik ga niet graag als clown door het leven."



Het telefoongesprek dat onze journaliste Sabine Vermeiren met burgemeester Lieven Vantieghem voerde ging letterlijk zo:



Het Laatste Nieuws: "Meneer de burgemeester, u maakte vanochtend geen al te beste beurt op Q music: u werd genoemd als één van de twee burgemeesters die niet wensen deel te nemen aan de actie."



Lieven Vantieghem: "Is dat uw probleem?"



"Nee. Maar ik vind het wél relevant voor een artikel in 'Het Laatste Nieuws'."



"U doet maar. Ik ga daar niet op ingaan."



"Mag ik u toch vragen waarom u niet meedoet aan die actie?"



"Ik kan niet verplicht worden om deel te nemen aan een dergelijke activiteit. Ik ga niet graag als clown door het leven. Ik laat me ook niet verbinden aan een bank, een televisiestation of een krant."



"Vindt u het niet pijnlijk? Dat zowat alle Vlaamse burgemeesters meedoen en u niet?"



"Ik ben niet tegen die actie. Maar ik mag toch mijn opinie hebben?"



"Belde Wouter Beke al? Hij kondigde op de radio aan dat hij u zou bellen."



"Hij mag mij bellen. Ik heb daar geen probleem mee. Ik ben een autonoom burgemeester, ik doe wat ik wil. Goeiedag, mevrouw."



"Goeiedag, meneer Vantieghem."



'Rode Neuzen Dag' is een jaarlijkse actie van VTM, Qmusic en Belfius die geld inzamelt voor jongeren met psychische problemen.



Een rode neus kost 5 euro en het grote deel daarvan gaat dus naar het goede doel. Op 3 december loopt de actie opnieuw af. Vorig jaar leverde de actie 3,8 miljoen euro op.

