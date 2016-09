Fietser (18) knalt met aangezicht tegen gevel nadat hij eerst auto ontwijkt

Redactie

Landen In het Vlaams-Brabantse Landen is dinsdagvoormiddag een 18-jarige fietser zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt de lokale politie van de zone Landen/Linter/Zoutleeuw.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10 uur op het kruispunt van de Kerkstraat en de Tutsestraat in Landen. Een 50-jarige vrouw reed met haar personenwagen in de Kerkstraat en wilde rechtsaf de Tutsestraat inslaan, maar had daarbij niet opgemerkt dat naast haar een fietser reed. Die 18-jarige fietser kon de wagen nog ontwijken maar botste even verderop met het aangezicht tegen de gevel van een woning. De jongeman werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis in Tienen.