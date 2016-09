Sint-Annabos dan toch niet gekapt

Door: redactie

Het Sint-Annabos op Antwerpen-Linkeroever. © Luchtwerk.

Oosterweelverbinding Het Sint-Annabos op de Antwerpse Linkeroever moet in tegenstelling tot de bestaande plannen dan toch niet grotendeels gekapt worden in functie van de Oosterweelverbinding.

Het Antwerpse Havenbedrijf is bereid om een dok ter beschikking te stellen waarin het zand dat moet opgegraven worden voor de nieuwe Scheldetunnel kan gedumpt worden. De doorbraak komt voort uit de gesprekken die overkappingsintendant Alexander D'Hooghe voert met onder meer de Vlaamse regering, de BAM en de actiegroepen.



Het 87 hectare grote Sint-Annabos is met zijn Canadese populieren zeker niet het meest kwaliteitsvolle bos, maar wel een van dé groene longen van Antwerpen. Actiegroepen en omwonenden protesteerden al lang tegen de plannen om het minstens tijdelijk te kappen om er een dumpplaats voor zand van te maken tijdens de Oosterweelwerken.



"We zijn niet te beroerd om toe te geven dat die kritiek terecht was", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Dankzij de dialoog met de intendant en de actiegroepen hebben we echter opnieuw een obstakel voor het Oosterweeldossier kunnen wegnemen."