VRT-journalist gaat aan de slag bij N-VA

Dirk Van Bastelaere (55), tot voor kort woordvoerder van de N-VA-fractie in de Kamer, wordt opgevolgd door Terzake-journalist Diederik Demuynck (40). Dat schrijft De Morgen op haar website.

De Morgen noemt de transfer "opvallend" omdat Van Bastelaere tot de club van Hendrik Vuye werd gerekend. Vuye stapte vorige week uit de N-VA nadat hij door partijvoorzitter De Wever van dissidentie werd beschuldigd. Eerder al werd Vuye als fractievoorzitter aan de kant geschoven voor Peter De Roover.



In de plaats van Van Bastelaere komt nu Demuynck, die, net als De Roover, tot de linkse vleugel van de Vlaamse beweging wordt gerekend. De VRT-journalist schreef vroeger ook al voor de Vlaams-nationalistische website Doorbraak.be en wordt aanzien als een van de 'oud-strijders' binnen de partij. Voor zijn nieuwe functie neemt Demuynck ontslag bij de VRT.



Dirk Van Bastelaere is ook bekend als dichter. In 2000 kreeg hij met zijn poëziebundel Hartswedervaren nog de Vlaamse Cultuurprijs voor Poëzie.