Van Besien wil dat Vlaamse regering Eandis naar zich toetrekt

Wouter Van Besien, fractieleider voor Groen in de Antwerpse gemeenteraad en Vlaams Parlementslid, vindt dat de Vlaamse regering het hele Eandis-dossier naar zich toe moet trekken. Dat zei Van Besien vandaag in De Ochtend op VRT-radio. Volgende week zouden de Vlaamse gemeenten die aandeelhouder zijn van de distributienetbeheerder de Chinese investering normaal gezien goedkeuren op een algemene vergadering.

De Eandis-deal blijft de gemoederen beroeren. Gisterenavond lekte een brief uit - die sommige bronnen toeschrijven aan de Staatsveiligheid - waarin wordt opgeroepen tot "grote terughoudendheid" rond de plannen van het Chinese staatsbedrijf State Grid om 14 procent van de Eandis-aandelen te verwerven. Vlaams minister-president Geert Bourgeois hamerde er gisteren op dat het dossier behoort tot de gemeentelijke autonomie.



Maar volgens Groen-politicus Wouter Van Besien overstijgt het dossier het gemeentelijke niveau. "Wij zijn eigenlijk van in het begin zeer kritisch geweest over het feit dat heel dit energienetwerk zo versnipperd georganiseerd is. Hier zijn nu meer dan 200 gemeenteraden die dat moeten gaan bediscussiëren. Het zou eigenlijk veel logischer zijn dat je een energienetwerk op Vlaams niveau uitwerkt en dat je daar de democratische controle en het publieke debat voert in het parlement."



"Nu is dat zeer versnipperd", vindt Van Besien. "Dat debat moet nu gevoerd worden door mensen in gemeenteraden die voor dit soort bovenlokale, zeer technische dossiers naar de partijhoofdkwartieren kijken om te zeggen wat moeten we hier rond stemmen."



Groen is alvast van plan morgen/woensdag in het Vlaams Parlement een nooddecreet in te dienen om het decreet op de intergemeentelijke samenwerking te veranderen.