Accijnzen op tabak en alcohol brengen veel minder op dan verwacht

27/09/16 - 07u27 Bron: Belga

De accijnzen op alcohol hebben tussen januari en augustus 92 miljoen minder opgebracht dan voorspeld. Dat melden de kranten van Sudpresse vandaag. Voor tabak gaat het over een verschil van meer dan 140 miljoen.

De verhoging van de accijnzen op alcohol in het kader van de taxshift hadden in 2016 220 miljoen moeten opbrengen. Eind augustus was echter nog maar 54,49 miljoen verzameld in plaats van de verwachte 146,66 miljoen. Hoe de situatie er nu uitziet, zal het tekort voor heel 2016 138 miljoen bedragen.



En ook de verhoging van de accijnzen op tabak brengen minder op: in de eerste acht maanden van het jaar gaat het om een tekort van 142 miljoen euro in vergelijking met de voorspellingen.