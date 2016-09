Tobback steekt de draak met Eandis-brief Staatsveiligheid: "Komedie"

Door: redactie

26/09/16

Louis Tobback heeft deze avond tijdens de Leuvense gemeenteraad de draak gestoken met de brief waarmee een aantal ministers vandaag werden gewaarschuwd voor de verkoop van Eandis-aandelen aan het Chinese staatsbedrijf State Grid, en die kennelijk afkomstig is van de Staatsveiligheid. De gemeenteraad verwierp ook een voorstel van Groen om op de algemene vergadering van Eandis op 3 oktober tegen deze deal te stemmen.

"In deze brief lees ik dat het bedrijf een nauwe band heeft met de Communistische Partij en de Chinese regering. Ik hoop dat men het leven van 5 geheime agenten niet geriskeerd heeft om dit te weten te komen, want James Bond had dat ook al laten weten. Het bedrijf noemt immers State Grid. Dat ze relaties hebben met het Chinese leger kan ook geen verrassing zijn, want die verbruiken ook elektriciteit", aldus Tobback, die de brief als 'komedie' afdeed.



"Men is kennelijk bereid vanalles uit de kast te halen om deze overeenkomst te verhinderen. Als men van oordeel is dat die Chinezen, een gevaar betekenen dan had het ministerie van Binnenlandse of Buitenlandse Zaken ons hiervoor eerder moeten verwittigen en dan was het een internationaal probleem", aldus Tobback.



In zijn tussenkomst lijstte David Dessers (Groen) een heleboel kritieken op de overeenkomst op, zoals het feit dat State Grid in ruil voor zijn 14 procent aandeel verhoudingsgewijs te veel macht zal verwerven. Dessers verwees hierbij naar de ruime mogelijkheden die het bedrijf krijgt om uit Eandis te stappen, waarmee het dit in tal van situaties onder druk kan zetten. Hij wees ook op de enorme omvang van State Grid en het feit dat het bedrijf wereldwijd de 13e producent is van elektriciteit op basis van vervuilende steenkool. Dessers uitte ook kritiek op het feit dat Eandis nooit serieus overwogen heeft om de burgers te betrekken bij het zoeken naar extra geld, om op die manier deze energiesector in eigen handen te kunnen houden.



Eandis, als bedrijf dat in handen is van gemeenten, heeft volgens Tobback los van geopolitieke discussies in de eerste plaats bekeken of deze overeenkomst de belangen dient van de gemeenten. "We hebben die 14 procent aandelen kunnen verkopen voor 830 miljoen euro, waarmee de gemeenten er financieel bijzonder goed bij zullen varen", aldus Tobback.



158 gemeenten

Volgens de Leuvense burgemeester hebben tot dusver reeds 158 Vlaamse gemeenten de overeenkomst goedgekeurd, wat meer dan 75 procent is van het totale aantal in Eandis. "Slechts 7 hebben tot dusver neen gestemd en er zijn ook enkele onthoudingen", aldus Tobback, die in de kritiek op de deal vooral de hand ziet "van een aantal grote beleggers die een kans aan zich zien voorbijgaan om geld te plaatsen tegen een rente van 4 procent".