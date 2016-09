Franse lessen al van in de kleuterklas?

Door: redactie

26/09/16 - 22u29 Bron: vtmnieuws.be

video

De Vlaming lijkt geen talenknobbel meer te zijn zoals vroeger. Vandaag spreekt maar 37 procent van de lagere school kinderen een vreemde taal. Enkel Portugal doet het slechter. Onze kinderen leren dus te laat een nieuwe taal en daarom is het Instituut van Gent gestart met taallessen in de kleuterklas. Vlaamse kinderen leren pas vanaf de vijfde klas Frans terwijl andere landen leren soms de kleuters al een vreemde taal. En dat voorbeeld hebben ze ook in Gent gevolgd. Om de twee dagen krijgen de kleuters daar een kwartiertje Franse les. Met resultaat en "de kinderen het ook echt leuk", zegt kleuterjuf Cecile Van Waeyenberghe. Leerlingen van het vijfde leerjaar in het Instituut kunnen zo al redelijk vlot Frans spreken, terwijl de meeste scholen dan pas met de lessen starten. Met 37 procent van de lagere schoolkinderen die een vreemde taal spreken zit ons land ver onder het Europese gemiddelde dat op 83 procent ligt. Enkel Portugal doet slechter. Minister van Onderwijs Crevits wil dat meer scholen al vanaf het derde leerjaar starten met een vreemde taal. Experten vinden ook dat leerlingen ook meer moeten leren praten dan strikt te focussen op regeltjes.