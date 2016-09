Door: redactie

In de toiletten van het ziekenhuis Epicura in Frameries (provincie Henegouwen) is maandagochtend het levenloos lichaam van een man aangetroffen. Dat meldt SudPresse en het parket van Bergen bevestigt het nieuws. De federale gerechtelijke politie van Bergen leidt het onderzoek.