Nathalie Meskens met Stop! In the Name of Love

Door: redactie

26/09/16 - 18u05 Bron: vtmnieuws.be

video

Elke maandag is Nathalie Meskens te gast bij het Joe-spitsduo Raf & Rani. Vandaag bracht Nathalie en haar band het nummer Stop! In The Name Of Love van The Supremes in Meskens Motown Monday. "Als je denkt aan Motown dan denk je automatisch aan The Supremes. Stop! In The Name of Love is een iconisch nummer, als we dat live spelen heeft iedereen een glimlach tot achter de oren", vertelde Nathalie Meskens. Tijdens de Meskens Motown Monday-rubriek krijgt de Joe-luisteraar een exclusief voorsmaakje van haar tour Meskens in Motown en brengt ze telkens een motown classic.