"De Septemberverklaring leek op vergadering van boekhoudersclub"

26/09/16 - 17u15 Bron: Belga

"Vlaamse regering blijft ’trek uw plan’ zeggen aan de mensen"

sp.a-voorzitter John Crombez. © photo news.

Septemberverklaring "Ik vond de Septemberverklaring ongeïnspireerd. Het was de gekende mantra van 'snoeien om te groeien' met de focus op het begrotingsevenwicht. Maar ik heb de indruk dat de minister-president daarbij het zicht verloren is op de Vlamingen die al twee jaar de gevolgen moeten dragen van de bulldozer aan besparingen en facturen. Bourgeois biedt de mensen te weinig perspectief", zo zegt Joris Vandenbroucke, fractieleider van oppositiepartij sp.a, in een eerste reactie op de Septemberverklaring. Sp.a-voorzitter John Crombez vond de uiteenzetting van Bourgeois lijken op een "vergadering van een boekhoudersclub". En ook Groen en Vlaams Belang hebben felle kritiek. Een overzicht.

Sp.a Joris Vandenbroucke. © belga. "De begroting is dankzij enkele twijfelachtige truuks misschien in evenwicht, Vlaanderen is dat zeker niet" "Ik heb van de minister-president geen enkel antwoord gehoord op de zorgen en bekommernissen van de Vlaamse gezinnen", zegt Vandenbroucke. "Geen enkele boodschap van hoop voor de talloze Vlamingen die dag in dag uit het beste van zichzelf geven en al twee jaar lang de rekening betalen voor het factuurbeleid van de Vlaamse regering. Deze regering is zo gefixeerd op cijfers, dat ze geen oog heeft voor de mensen."



Volgens Vandenbroucke wegen de aangekondigde investeringen niet op tegen de "oneerlijke besparingen van de afgelopen jaren en tegen de facturen die de Vlaamse regering naar de Vlaamse gezinnen en kmo's blijft sturen". "Tegenover de inspanningen die de afgelopen jaren geleverd zijn, staat vandaag nog altijd geen fatsoenlijke tegenprestatie vanwege de Vlaamse regering", klinkt het.



"De begroting is dankzij enkele twijfelachtige truuks misschien in evenwicht, Vlaanderen is dat zeker niet", besluit Joris Vandenbroucke. "En dat is de kern van het probleem met deze regering en deze minister-president: ze zijn zo gefixeerd op de cijfers, dat ze geen oog hebben voor de mensen."

Sp.a-voorzitter John Crombez roept op om meer te investeren in "mensen, onderwijs en welzijn".

Groen Björn Rzoska, Vlaams fractieleider bij Groen. © belga. "De kleine investeringen waar Bourgeois naar verwijst zijn ruim onvoldoende. Ze blijft besparen, facturen naar de mensen sturen, en 'trek uw plan' zeggen aan de mensen. De inspanningen zijn oneerlijk. Ik begrijp dat mensen daar boos van worden" Oppositiepartij Groen ziet in de Septemberverklaring van de Vlaamse regering een reeks gemiste kansen. "De regering laat de onrechtvaardige Turteltaks staan en behoudt de besparingen op de kinderbijslag. Bovendien zegt de minister-president niks over het Eandis-dossier", zegt fractieleider Björn Rzoska in een eerste reactie op de Septemberverklaring. "Bourgeois heeft hier weer veel gepraat, maar niet geantwoord op de vragen van de Vlamingen. Schaft Bourgeois de Turteltaks af? Het antwoord is helaas 'neen'. Zelfs na de vervanging van Turtelboom door Tommelein, houdt Bourgeois dus vast aan de Turteltaks. Ook in de kinderbijslag en het Eandis-dossier verbetert hij niks", aldus Rzoska.



Door opnieuw de kinderbijslag niet te indexeren, zegt de Vlaamse regering aan de burger 'trek uw plan', zo meent Rzoska. De Groen-fractieleider begrijpt ook niet waarom Bourgeois in zijn verklaring niets heeft gezegd over het heikele Eandis-dossier. Rzoska: "De Vlaamse regering zette de poort wagenwijd open via het decreet op intergemeentelijke samenwerking. Groen heeft dat aangeklaagd. Maar ook op dit dossier zegt Bourgeois dat hij niks zal doen. Ook hier weer zegt Bourgeois 'trek uw plan'".



De geplande investeringen in onder meer welzijn, scholen en onderzoek en ontwikkeling kunnen Groen niet overtuigen. "De kleine investeringen waar Bourgeois naar verwijst zijn ruim onvoldoende. Ze blijft besparen, facturen naar de mensen sturen, en 'trek uw plan' zeggen aan de mensen. De inspanningen vandaag zijn oneerlijk. Ik begrijp dat mensen daar boos van worden", aldus Rzoska.



"Wat vooral opvalt zijn de olifanten in de kamer", stelt Groen-voorzitter Meyrem Almaci. "De Vlaming die nood heeft aan hoop en perspectief blijft vandaag op zijn honger zitten", klinkt het.