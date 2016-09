Opnieuw protest gerechtstolken: "werkomstandigheden zijn ronduit erbarmelijk"

Door: redactie

13/09/16 - 21u13 Bron: Belga

© photo news.

De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) heeft deze middag op de Brusselse correctionele rechtbank opnieuw actie gevoerd tegen de omstandigheden waarin de gerechtstolken moeten werken en de veel te lage vergoedingen die ze krijgen. "Deze toestanden zijn ronduit erbarmelijk, het wordt tijd dat de minister van Justitie met constructieve, structurele oplossingen komt om het beroep van beëdigd vertaler/tolk grondig te moderniseren en te professionaliseren", zegt José Emmanuel D'Hoore, voorzitter van de BBVT.

"De akoestiek in de Brusselse zittingszalen is erbarmelijk", zegt de BBVT-voorzitter. "Er zijn geen of ontoereikende geluidsinstallaties en voorstellen om met tolkenkoffers te werken, worden afgeketst. Door het grote aantal tolken in diverse talen in sommige processen overstemmen de tolken elkaar, de magistraten en advocaten. Magistraten en advocaten zijn ook niet opgeleid om met tolken te werken. Daarenboven moeten wij steevast plaatsnemen tussen de verdachten, of dat nu terreurverdachten, drugsbaronnen of wapenhandelaars zijn. Alsof veiligheidsvoorschriften niet voor tolken gelden. Tenslotte weten wij op voorhand ook niets over de zaak waarin we moeten tolken, ook al gaat het soms om ingewikkelde zaken."



De tolken voerden hun protestactie naar aanleiding van de pleidooien in het proces tegen de bende mensensmokkelaars, die tussen juli en november 2015 een 150-tal vluchtelingen naar het Verenigd Koninkrijk zouden gesmokkeld hebben. Op 1 september had het openbaar ministerie celstraffen van 5 tot 10 jaar gevorderd tegen de 12 verdachten. Vorige week dinsdag waren de pleidooien van de verdediging nog uitgesteld, net omdat er onvoldoende tolken aanwezig waren, maar vandaag kon er wel gepleit worden. Het vonnis valt over enkele weken.