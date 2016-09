Zwemverbod in Plas van Rotselaar door giftige blauwalgen

Sven Ponsaerts

Rotselaar Aan 'de Plas' van Rotselaar is er ondanks het tropische nazomerweer een zwemverbod van kracht. Op het meer van het recreatiedomein Ter Heide werden vanochtend immers blauwalgen aangetroffen en die kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Contact met de drijflaag of het inslikken van het met de cyanobacterie besmette zwemwater kunnen naast irritatie van de ogen en de huid ook hoofdpijn, misselijkheid, diarree, koorts, en oog-, oor- en keelirritaties veroorzaken. Blauwalg komt in warmere periodes in stilstaand water voor. Wellicht zit zwemmen er in de Plas dit seizoen niet meer in. De ligweide blijft wel gewoon open.