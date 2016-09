Nieuwe Brusselse metrolijn moet tegen 2025 klaar zijn

Door: redactie

De nieuwe Brusselse metrolijn die het Noordstation moet verbinden met Bordet in Evere moet tegen 2025 klaar zijn. Volgend jaar worden de vergunningen aangevraagd voor de aanleg van deze 5 km lange metrolijn, die zeven nieuwe stations zal tellen. Verwacht wordt dat de werken over drie jaar kunnen beginnen.

De nieuwe lijn 3 zal ook een zuidelijk traject kennen. Tussen het Noordstation en de huidige premetrohalte Albert in Vorst wordt de premetro omgevormd tot een volwaardige metrolijn. Die omvorming zou al in 2022 klaar moeten zijn.



Vandaag stelden Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) en vicepremier Didier Reynders (MR), die bevoegd is voor het Belirisfonds (een fonds voor investeringen in Brussel), de plannen van het noordelijke, nieuwe deel voor, samen met de MIVB en het bureau dat het project voorbereidt.



Dat er net daar een nieuwe metro komt, heeft te maken met de verwachte demografische groei in het noorden van Brussel. Bovendien is het huidige openbaar vervoer naar dat deel van het gewest verzadigd en traag. De nieuwe metro verhoogt de capaciteit spectaculair. Bovendien zullen bepaalde wijken beter verbonden zijn met het centrum.



Dit najaar zullen buurtbewoners geïnformeerd worden over het project. Volgend jaar worden vergunningen aangevraagd en vanaf 2019 zouden de werken starten. Er wordt met een tunnelboormachine gewerkt, waardoor vermeden wordt dat woonblokken moeten worden afgebroken en veel straten moeten worden opengelegd. De tunnel komt dertig meter diep te liggen, wat het risico op verzakkingen, trillingen en lawaai fors beperkt.



De nieuwe metro zou een frequentie van drie minuten hebben. In de toekomst zou er zelfs een frequentie van negentig seconden mogelijk zijn. Het traject tussen het Noordstation en Bordet zou nauwelijks tien minuten duren.



De nieuwe stations op de noord-zuidlijn zullen ook uitgerust zijn met perrongevels, wanden met deuren ter hoogte van de metrodeuren, zodat niemand nog op de sporen terecht kan komen.



De hele noord-zuidlijn, van Bordet tot Albert dus, zal 1,8 miljard euro kosten, waarvan twee derde betaald wordt door het Brussels Gewest, terwijl het mobiliteitsprobleem in Brussel toch vooral te maken heeft met de vele pendelaars die dagelijks van en naar de hoofdstad komen, merkte minister Smet op.



Vicepremier Didier Reynders (MR)zei dat er ook bestudeerd wordt of de metro op termijn ook zuidelijker uitgebreid kan worden, richting Ukkel. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) wil wel "de voeten op de grond" houden.



De ministers willen in elk geval dat er in het investeringspact dat premier Michel samen met de gewesten wil uitwerken ook voor Brussel een plaats is. "Er is het GEN, er moeten stations gerenoveerd worden. Het is nodig dat de hoofdstad een stukje terugkrijgt van wat het aan economische welvaart voor het land creëert", zei Vervoort.