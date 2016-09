Door: redactie

13/09/16

De Vlaamse scholierenkoepel wil dat leerlingen hun leraren kunnen beoordelen en dat de directie daar ook rekening mee houdt bij de evaluatie van de leerkrachten. In Nederland gebeurt dat al in de meeste middelbare scholen, maar bij ons is het nieuw.