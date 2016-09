Door: redactie

13/09/16 - 19u59 Bron: vtmnieuws.be

video

De Spaanse politie onderzoekt de dood van een Gentenaar die op bedevaart was naar Santiago De Compostella. Zijn lichaam werk gevonden in een containerpark in de buurt van Leon. Mogelijk is hij daar gedumpt na een aanrijding, maar de politie sluit ook moord niet uit. De man was nog maar pas verloofd.