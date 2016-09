Door: redactie

Het was vandaag zo warm dat een school in Diepenbeek vanmiddag de leerlingen gewoon naar huis heeft gestuurd. De directeur vond het onverantwoord om les te geven in een lokaal waar het bijna 35 graden is. De leerlingen kregen wel flesjes water, maar zelfs dan was het gewoon te warm.