Parlementsvoorzitters akkoord over verhoging pensioenleeftijd parlementsleden

Door: redactie

13/09/16 - 20u19 Bron: Belga

© photo news.

De voorzitters van de parlementen in België zijn het vandaag eens geraakt over een nieuw pensioenregime voor parlementsleden. Dat is vernomen bij Waals parlementsvoorzitter André Antoine, die zich tevreden toonde met het resultaat van het overleg.

Nadat de federale regering had besloten om de wettelijke pensioenleeftijd tegen 2030 op te trekken tot 67 jaar, staken steeds meer stemmen de kop op om ook het pensioenregime voor parlementsleden te herzien. Het onderwerp stond vandaag op de agenda van een bijeenkomst van de conferentie van parlementsvoorzitters. Er was "een grote convergentie", vatte Antoine samen.



Vanaf 2019 zal de pensioenleeftijd vastgelegd worden op 67 jaar en kunnen parlementsleden rekenen op een volledig pensioen na een mandaat van 45 jaar. Ook tijdens de vorige legislatuur vond al een hervorming plaats, die in 2014 in werking trad. Die legt de pensioenleeftijd voor volksvertegenwoordigers vast op 62 jaar, met een volledig pensioen na een carrière van 36 jaar. Voordien konden parlementsleden al op 55 jaar met pensioen, met een volledig pensioen vanaf 20 jaar carrière.



De Waalse en Brusselse parlementen drongen erop aan om parlementsleden een outplacementregeling en recht op een werkloosheidsuitkering te geven indien ze na 2019 niet meer in het parlement zouden terugkeren.



Ten slotte is ook beslist om het voorzitterschap van de conferentie van de voorzitters van de parlementaire assemblees volgens een rotatiesysteem te organiseren. Tot dusver was dat voorzitterschap steeds in handen van de Kamervoorzitter.