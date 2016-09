Rijbewijs en helm binnenkort verplicht voor snelle elektrische fietsen

Door: redactie

Wie met een elektrische fiets rijdt die sneller dan 25 kilometer per uur haalt, moet vanaf 1 oktober een rijbewijs kunnen voorleggen. Dat bevestigt de FOD Mobiliteit vandaag. Ook een helm en een nummerplaat zullen dan verplicht worden.

De regel geldt voor de zogenaamde 'speed pedelecs', elektrische fietsen met trapondersteuning tot 45 kilometer per uur.



De speed pedelecs krijgen een apart statuut toebedeeld binnen de bromfietsen, naast het type A en B. Daarom wordt een rijbewijs dus verplicht. Het gaat echter enkel om een theoretische proef, geen praktische. Voorts zal ook een valhelm vanaf 1 oktober verplichte kost zijn én een nummerplaatje met registratie. Daarnaast zal iemand die met een speed pedelec rijdt, een verzekering moeten nemen.



Voor de volledigheid: voor elektrische fietsen met een vermogen tot 250 watt en een maximumsnelheid tot 25 kilometer per uur, verandert er niets. Wie echter met elektrische fietsen tot 1.000 watt en met een maximale snelheid tot 25 kilometer per uur rijdt, moet voortaan minimum 16 jaar oud zijn. hetzelfde geldt voor de speed pedelecs.