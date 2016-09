Door: redactie

In Vilvoorde is vandaag een groep Vlaamse en Nederlandse burgemeesters samengekomen van steden en gemeenten die te maken hebben met Syriëstrijders en radicalisme. Ze waren er uitgenodigd door Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde. De grote afwezigen waren de Brusselse burgemeesters, terwijl Brussel nu net de kern van het probleem is volgens hun Vlaamse collega's.