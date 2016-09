Turkse Rotterdammer blijft in cel voor duinenmoord

Door: redactie

13/09/16 - 19u30 Bron: Belga

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een Turkse Rotterdammer met twee maanden verlengd voor de moord op zijn vriendin Milena Raycheva. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge. Het lichaam van de 26-jarige Bulgaarse werd in augustus 2010 aangetroffen in de duinen van Zeebrugge.

Het slachtoffer kon pas na vier jaar onderzoek geïdentificeerd worden. Op 21 januari 2015 werd haar vriend van Turkse origine in Rotterdam opgepakt. De verdachte beweert dat hij zijn vriendin op 1 augustus 2010 voor het laatst zag in Calais, toen ze een trip naar Londen dachten te maken. Volgens de Rotterdammer zou het slachtoffer aan de haal zijn gegaan met 7.000 euro en haar valiezen. Op 17 augustus 2010 werd haar lichaam dan in Zeebrugge teruggevonden.



Kenan B. blijft ontkennen dat hij iets met de moord te maken heeft. DNA-onderzoek heeft de verdachte alleszins niet in nauwe schoentjes gebracht. Haren die aangetroffen werden op het lichaam van het slachtoffer bleken niet van B. te zijn. De getuigenissen van de familie Raycheva spelen wel in het nadeel van de verdachte.



Volgens het Brugse parket zit het onderzoek in een eindfase. De zaak zou dus binnenkort door de raadkamer verwezen kunnen worden. Door een recente wetswijziging zal het dossier wellicht voor de correctionele rechtbank behandeld worden.