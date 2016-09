Directie Caterpillar stuurt opnieuw haar kat naar Kamer

Door: redactie

13/09/16 - 16u44 Bron: Belga

De directie van Caterpillar Belgium weigert opnieuw naar de Kamer te komen na de aangekondigde sluiting van de fabriek in Gosselies. Dat meldt de RTBF. In een brief aan de parlementsvoorzitter herhaalt de directie dezelfde reden als bij de eerste weigering, namelijk de vereisten in de wet-Renault. De juridische diensten van de Kamer hadden die lezing van de wet echter tegengesproken.