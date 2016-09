Amper één dag na de vorige: opnieuw aanrijding tussen truck en goederentrein in Waaslandhaven

Door: redactie

13/09/16 - 16u43 Bron: Belga

© Kristof Pieters.

Kallo (Beveren) In de Waaslandhaven is deze namiddag een goederentrein gebotst met een vrachtwagen, amper één dag na de vorige aanrijding. Dat meldt Infrabel, dat opnieuw oproept om de signalisatie te respecteren.

De overweg aan de Steenlandlaan in Kallo (Beveren). © Google Streetview.

Het ongeval gebeurde aan de Steenlandlaan op het grondgebied van de Beverse deelgemeente Kallo. Een trein reed er in op een vrachtwagen aan een overweg zonder slagbomen, maar wel uitgerust met een belsignaal en lichten. Niemand raakte gewond, maar er is schade aan de trein en de vrachtwagen. Voorlopig is er geen schade aan de spoorinfrastructuur gemeld.



Er waren al gelijkaardige aanrijdingen maandag, begin september en eind juli. "Er zijn inderdaad heel veel incidenten, terwijl onze overwegen niet gevaarlijk zijn. We roepen de vrachtwagenbestuurders eens te meer op om de signalisatie te respecteren", zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel. Binnen enkele weken vindt een nieuwe vergadering plaats van de werkgroep die werd opgericht om te bekijken hoe de zichtbaarheid van de spoorwegen in de haven kan worden verbeterd.



De aanrijding zorgt voor hinder voor het goederenverkeer in de haven.