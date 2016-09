Twintiger zonder rijbewijs rijdt Franse toeriste dood in Brugge

Door: redactie

13/09/16 - 17u33 Bron: Belga

De helm en motor van de 20-jarige aanrijder liggen op de Koningin Elisabethlaan. De motorrijder stak de bus voorbij, maar had het overstekende koppel niet gezien. © JVK.

De Brugse politierechter heeft een 21-jarige man uit Knokke-Heist veroordeeld tot zes maanden celstraf -waarvan de helft met uitstel- voor een dodelijk verkeersongeval. Yorian M. had geen rijbewijs toen hij met zijn niet-verzekerde motor een Franse toeriste aanreed.

Het ongeval gebeurde op 22 december 2015 langs de Koningin Elisabethlaan in Brugge. Laureen Q. uit de Normandische stad Dieppe stak samen met haar 26-jarige man Rémy L. op het zebrapad de straat over. Op het ene rijvak was een bus van De Lijn gestopt om het koppel te laten oversteken. De motorrijder uit Knokke-Heist reed op het linkerrijvak en had de voetgangers niet opgemerkt. De jonge Française die op huwelijksreis was, bezweek later aan haar verwondingen.



Al snel werd duidelijk dat de motor van de beklaagde niet verzekerd was. Dat was niet mogelijk omdat M. toen als 20-jarige onmogelijk over het juiste rijbewijs kon beschikken. Volgens de verkeersdeskundige reed de beklaagde bovendien aan een snelheid van 60 tot 70 kilometer per uur in de bebouwde kom.



"Ik weet dat ik grote fout gemaakt heb"

De verdediging benadrukte dat de jongeman erg onder de indruk is van het ongeval. Yorian M. gaf zijn fout ootmoedig toe. "Ik weet dat ik niet mocht rijden en dat ik een grote fout gemaakt heb. Ik heb dat echt niet gewild."



De rechter veroordeelde Yorian M. tot een celstraf van zes maanden, waarvan de helft met uitstel. Hij moet ook een boete van 2.400 euro betalen en is zijn rijbewijs voor een jaar en drie maanden kwijt.