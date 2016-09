Vrouw besteedt dagelijks uur en 20 minuten meer aan huishouden dan man

Door: redactie

Een vrouw besteedt dagelijks een uur en 20 minuten meer aan huishoudelijke taken dan een man. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), dat vandaag pleit voor een aangepast systeem van ouderschapsverlof om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen.

Het privéleven is nog steeds een hardnekkig bastion van genderongelijkheid, zegt het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen: de dweil, het strijkijzer, de mixer en het afwassponsje... De kans dat het een vrouw is die ze vastneemt, is nog altijd vele malen groter. Het IGVM bevroeg mannen en vrouwen over de kwestie en komt dinsdag met enkele cijfers: een man (ouder dan 18) werkt dagelijks gemiddeld 1u23 meer dan vrouwen, maar heeft desondanks 44 minuten meer vrije tijd. Vrouwen besteden een 1u20 meer aan huishoudelijke taken en 15 minuten meer aan de kinderen. Bij moeders van jonge kinderen is dat nog iets meer: zij besteden 1u22 aan huishoudelijk werk en 1u15 aan de zorg voor kinderen, terwijl vaders van jonge kinderen gemiddeld 2u37 meer aan het werk zijn.

Aangepast systeem

Het IGVM pleit vandaag voor een aangepast systeem van ouderschapsverlof om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen. Ouderschaps- en zorgverlof moet meer op maat kunnen worden opgenomen. "Zo moet het mogelijk zijn om deze verloven per halve dag op te nemen, verlofdagen om te zetten naar verlofuren, zodat ouders bijvoorbeeld hun kinderen kunnen gaan ophalen in de crèche of op school. Of nog: om zorgverloven per maand of zelfs per week op te kunnen nemen (op dit moment kan men alleen het ouderschapsverlof per maand opnemen)."