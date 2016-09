Twee gewonden bij brand chemisch bedrijf Zwijndrecht

Door: redactie

13/09/16 - 15u33

Bij Ineos in Zwijndrecht kunnen de activiteiten hervat worden. Het chemisch bedrijf werd eerder op de dag preventief ontruimd, nadat er bij onderhoudswerken brand was uitgebroken aan een ethyleentank. Twee werknemers raakten daarbij lichtgewond.

De brandweer koelde de tank en maakte het gas onschadelijk. "Op de getroffen ethyleentank na, kan het bedrijf de normale activiteiten hervatten. We starten nu aan de nazorgfase, waarbij we in samenspraak met het bedrijf de tank finaal zullen dichten", zegt woordvoerster Jasmien O van de brandweer van Antwerpen.